【旅奇傳媒/編輯部報導】不能出國就換個方式欣賞美景，運用科技智慧，感受原鄉之美！臺東縣政府將往年在新加坡與馬來西亞辦理的實體旅展，升級為線上雲端旅展。

▲全臺第一個雲端旅展在臺東，以智慧科技分享體驗臺東。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處╱提供

「2021臺東雲端旅展Cloud Travel EXPO Taitung Taiwan」於8月24日（二）至27日（五）舉辦，臺東縣長饒慶鈴表示，臺東縣是全國第一個辦理雲端旅展的縣市，受到疫情影響，此次旅展改採線上方式推廣臺東的美景和好物，另有直播商城可以隨看即買，希望與新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國等海外朋友一同分享臺東必吃、必去、必玩的獨特體驗，也歡迎大家疫後能親自到臺東享受。

「2021臺東雲端旅展Cloud Travel EXPO．Taitung Taiwan」，已於官網正式上線，也透過網站導覽介紹此次雲端旅展特色，參展類別豐富，包括伴手禮、旅館、民宿、文創及手作遊程等業者參與，將臺東的必吃、必玩透過雲端行銷到全世界，藉由線上行銷，期許有更多機會接觸更多的買家，共同看見臺東「真、善、美」，體驗臺東「慢經濟」。

▲雲端旅展期間另有直播商城，吸引國際觀光客。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處╱提供

「雲端旅展」也特別設置「線上洽談會」，讓海外旅行同業及買家與臺東在地業者在線上一對一洽談，更一進步了解臺東產品的相關資訊，期待在疫情結束、恢復國際交流後，讓臺東成為國際觀光客的出國首選。海外業者可透過直播商城與線上洽談會的方式與臺東業者對接，也能夠在官方網站上掌握臺東觀光旅遊的最新資訊，下載「旅行臺東」後，更能享受領先全臺的沉浸式360°影音技術，以感受前所未有的自由視角徜徉臺東。此外還有熱氣球線上互動小遊戲，過關就能參加抽獎。

臺東縣政府交通及觀光發展處指出，在世界的地圖上，有個讓人嚮往的座標─臺東，臺東縣政府今年特別規劃以「雲端旅展」的方式來辦理國際旅展，以智慧科技克服目前無法出國的狀況。「2021臺東雲端旅展Cloud Travel EXPO．Taitung Taiwan」旅展期間，8月25至27日每天將舉行2場直播商城，將有近20家臺東在地業者與熱愛臺東的外籍直播主和旅遊達人等合作，在直播平台一起推廣臺東觀光。

此次直播商城特別邀請新加坡知名影視編導Ken擔任直播主持人，並在8月26日邀請名人搖滾天團Bass手Bom擔任來賓，還有3位海外網路紅人以國際觀光客的角度暢談眼中的絕美臺東。臺東副縣長王志輝也將在8月26日的直播商城親自擔綱直播主行銷臺東，並攜手Bom進行線上同步對談，引爆直播熱度。

臺東雲端旅展直播商城 Cloud Travel Expo/Live Mall 8/25（三）-8/27（五）每日13:00及19:00各1場

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）