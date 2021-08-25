土地銀行羽球隊好手王齊麟和李洋為台灣抱回奧運首面羽球金牌，但2人如今因經紀人吳宜倫而陷入公務人員不得代言風波，他們甚至「可能」放棄正式行員身分，知情人士透露，土銀照顧選手多年，還保障他們退役後工作，倘若離開土銀，球場和教練都得另找，質疑球員的終生權益並非經紀人的第一考量。

本刊調查，土地銀行羽球隊成立45年來培育無數好手，王齊麟高中便以預備隊員身份加入，李洋在2018年為與王搭檔而轉隊，他們也在經過學術科考試後成為正式行員，終身保障避免球員「退役即失業」的惡夢。

李洋和王齊麟享有公務人員權益，也得遵受公務人員不得兼差和代言的相關規定，但吳宜倫卻瞞著土銀為他們接下悠遊卡代言，土銀栽培2人多年，卻是「看報紙」才知道自家選手出現在悠遊卡上，最差的結果恐怕會導致『麟洋配』離隊。

離開土銀有什麼壞處？據了解，土銀每年投入逾3000萬元培訓選手，球員的教練、場地和設備都由土銀負責，除了最專業的訓練外，還提供生活起居照料、出國比賽經費和銀行業務專業訓練，每月還另有營養金，只盼隊員在賽場上能無後顧之憂，是羽壇公認的國手搖籃。

根據土銀現行制度，球員每月營養費約2萬3000元，若選手表現優異在國際賽事得獎，還另有3萬元上下的「特別營養費」，若加上正式行員約3萬3000元的薪水，一位土銀球員每月約可拿到9萬元左右的補給，退役後更可「無縫接軌」開啟金融業職涯，主掌企金業務的副總曾學智早年就是土銀隊員，除役後轉作銀行員，目前已成為全體金融業裡退休國手所擔綱的金融業最高階主管。

「經紀人為了接代言讓二位球員觸法，但她有沒有想過後果是什麼？」知情人士提到，倘若「麟洋」真的離開土銀，那就代表他們失去了球團的支持，訓練所需經費都得自己想辦法，連球場都得另找，更別提本該屬於他們的安穩後半生，但球員的終生權益似乎並非經紀人的第一考量。

而財政部和銓敘部雖聲稱要以企業對企業方式，為選手的代言問題解套，但李洋父親認為根本問題沒有解決，選手仍沒有接代言自由，「不排除」要讓李洋放棄正式行員、退回預備隊員，還是代表土銀繼續打球。

李洋表示，土銀正在等待銓敘部下達指示，他則要看「上面」怎麼處理才能決定其他部分怎麼進行。目前修法緩不濟急，未來如果還有優秀運動員也遇到一樣的問題，「那唯一能走的路是不是只剩逃脫？」王齊麟則回應，他目前都專注在練習和私人事務上，代言部分全權交給經紀人負責，空氣清淨機則是朋友間純粹幫忙，並沒有收取任何費用。

吳宜倫強調，麟洋國際體育顧問有限公司確實是專為王齊麟、李洋所設置，且「完全合法」，「麟洋Taiwan in悠遊卡」雖由經紀公司授權，但若依現行法規，選手拿不到錢，「如果代言問題這麼麻煩，是不是退下來不要當公務人員，對他們（選手）來講更有利？」

吳宜倫指出，土銀是公家單位，難以代表選手去談如此多的邀約、代言和價錢，還是會用招標方式解決，且選手都拿不到利潤，也因此「麟洋配」的大型合作案都還卡關，希望財政部能盡快解決此問題。