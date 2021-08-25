歌手徐懷鈺（Yuki）自去年8月舉辦演唱會後，就鮮少出現在螢光幕前，不過她日前在網上曬出收工後和工作人員的合照，卻讓網友認不出，紛紛驚呼徐懷鈺臉蛋神進化、長得不一樣，對此，徐懷鈺也在限時動態中回應了。

43歲徐懷鈺日前在網上曬收工照，她親民說：「收工！謝謝這2天辛苦陪我的大家，我們一起期待成品」，穿一身牛仔裝、頂辮子頭的徐懷鈺，卻讓網友直呼認不出：「天啊，找不到呀，哪一個才是Yuki…」、「拜託千萬別去整型醫美哦！因為原來的妳已經很漂亮了」、「哪個是徐懷鈺我怎看不出來」，而照片中徐懷鈺的臉蛋顯得更小巧、五官也和以往不同，讓她看起來頗有混血兒的感覺。

徐懷鈺還因此遭網評臉蛋神進化、長得不一樣，對此，徐懷鈺昨則在限時動態回應臉蛋真相：「為了符合拍攝的主題～嘗試了不一樣的妝容，意料外的有了話題，大師們你們成功了，謝謝大家的關注」，徐懷鈺也開心說：「期待不一樣的成品」。

徐懷鈺IG限時動態全文。（圖／取材自徐懷鈺Instagram）

徐懷鈺以《怪獸》、《妙妙妙》、《我是女生》等歌曲爆紅，讓她坐擁「平民天后」的稱號，不過人紅是非多，徐懷鈺因接連爆出耍大牌、棄養、合約糾紛等風波，重創形象和演藝事業，所幸徐懷鈺挺過低潮後，她近年積極回歸演藝圈，並在去年8月舉辦演唱會，徐懷鈺一開口唱經典歌曲，更是讓全場陷入滿滿回憶殺。