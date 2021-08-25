高端疫苗開打，傳出零星死亡及不適個案，媒體詢問台中市長盧秀燕看法，她說，疫苗是各喜各愛，強調台灣是自由國家，民眾有自己的選擇權，市府會持續提供疫苗接種站及合約醫療院所，目前台中尚無不良反應個案。建議民眾接種後多休息、多喝水，勿做激烈運動，

盧秀燕也提到，過去5輪疫苗施打都是「登錄的人比疫苗供應量還多」。台中市有8萬多人預約登記，比較特別的是「供過於求」。據了解，中央配發台中8萬多劑高端疫苗，又再加碼供應2萬多劑，目前預約登記尚未額滿。