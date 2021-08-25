疫苗終於供過於求了 盧秀燕曝：2萬劑高端尚無人預約 10:362021/08/25 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕表示，目前台中沒有高端疫苗接種不適個案，但目前劑量「供過於求」。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高端疫苗開打，傳出零星死亡及不適個案，媒體詢問台中市長盧秀燕看法，她說，疫苗是各喜各愛，強調台灣是自由國家，民眾有自己的選擇權，市府會持續提供疫苗接種站及合約醫療院所，目前台中尚無不良反應個案。建議民眾接種後多休息、多喝水，勿做激烈運動， 盧秀燕也提到，過去5輪疫苗施打都是「登錄的人比疫苗供應量還多」。台中市有8萬多人預約登記，比較特別的是「供過於求」。據了解，中央配發台中8萬多劑高端疫苗，又再加碼供應2萬多劑，目前預約登記尚未額滿。 8月底將有一批疫苗運抵台 黃暐瀚爆：數字非常大 總統的疫苗 不是所有人的天菜 #高端 #盧秀燕 #台中 #供過於求 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 校園接種站退場 社區活動中心接棒 04:102021/08/25 地方新聞 台中米其林今下午揭曉 盧秀燕預測「這9家餐廳」摘星 10:532021/08/25 生活 憂開學群聚 大學生無奈選高端 04:102021/08/25 焦點要聞 疫苗又要來了 覆蓋率衝破4成 陳時中稱 戰略以全面施打第1劑為主 04:102021/08/25 焦點要聞 高端開打2天 2例接種後猝死 在野黨呼籲暫停施打 查明死因 04:102021/08/25 焦點要聞 入伍新兵將打高端疫苗？ 立委費鴻泰：請國防部長帶頭示範 10:232021/08/25 政治 《熱門族群》高端傳死亡案例急滅火 供應鏈安啦 09:282021/08/25 財經 2人接種高端隔天猝逝 醫籲：應該暫停施打 09:072021/08/25 生活 34歲男打高端 胸悶冒紅疹 南市醫院維持管制 禁探病 04:102021/08/25 地方新聞 台積電帶頭衝 台股漲逾80點 高端開盤跌逾1％陷300元保衛戰 09:082021/08/25 財經 他扯高端用「25號極細針頭」成本超貴 網轟：完全搞錯重點 08:232021/08/25 政治 生活熱門新聞 打完高端再傳1死 桃園44歲男今昏倒不治 - 生活 5類人不能打高端？她提1質疑：衛福部應早點說 - 生活 辣妹取餐僅掛兩片布 外送員尷尬癌上身直呼：外送風險大 - 生活 年收300萬像甲級貧戶 竹科媽媽曝超競爭生活模式 - 生活 有病別打高端？作家臉書遭灌爆 女兒一句話正面回擊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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