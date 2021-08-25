【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣「自行車王國」單車運動風氣興盛，全台更已建置近7500公里的自行車道，積極營造自行車友善社會。特此交通部觀光局將2021年定為自行車旅遊年，在微解封時代，低碳健康的自行車旅遊，成為老少咸宜的全民運動。

▲東北角小鎮漫遊-小農市集。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處╱提供

為持續帶動自行車旅遊風氣，2021壯圍沙丘生活節盼能透過結合自行車低碳騎旅、農遊體驗、文創市集、爵士管樂音樂會等豐富玩法，由壯圍沙丘旅遊服務園區為中心，建立起宜蘭海岸地區的自行車旅遊軸線，進一步打造豐富多元的在地化旅遊體驗！東北角管理處處長馬惠達表示，2021壯圍沙丘生活節將帶來一系列精采活動，分別在9/4(六)-9/5(日)和9/11(六)-9/12(日)兩周末舉行，邀請民眾利用單車騎遇探索宜蘭濱海田野特色景點，在海風吹拂下，沿著自行車道深入鄉間秘境。

▲2020壯圍沙丘生活節騎乘活動。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處╱提供

路線一「北線騎遊-樂活社區海濱追風趣」全長約10公里，帶領民眾從壯圍沙丘旅遊服務園區出發，到綠園有機蔬菜農園品嚐苦瓜茶，參訪過嶺保安宮的宏偉廟宇建築，再到後埤社區深度導覽；路線二「南線騎遊-瓜米之鄉田野騎趣」全長約10公里，首先到阿祖ㄟ土礱間參觀古早味農具、碾米機，再到官老爺休閒農場炒冰DIY消暑一下，重溫兒時記趣。騎完填寫滿意度問卷，還加送運動品牌束口袋和市集抵用券，讓你有得玩有得拿，騎享樂趣收穫滿滿。

▲2020壯圍沙丘生活節音樂表演。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處╱提供

騎遊完壯圍好風光，別忘回到壯圍沙丘旅遊服務園區參加沙丘生活節，下午時段園區內將有文創市集和沙丘海風舞台音樂表演。沙丘生活節市集召集特色青創品牌，包含手作甜點、文創商品、職人工藝等，打造不一樣的海洋活力氛圍。

▲2020壯圍沙丘生活節。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處╱提供

玩文創同時還有音樂饗宴，用chill感十足的表演繫起彼此的心：沙丘海風舞台以藝術地景為背景，串聯多方優質演出團隊，由The Wild Alibis、林奕翔、The Remnants和宜蘭青年管樂團接力在四天進行演出，風中飄揚著藍調、薩克斯風、搖滾和管樂的優美共鳴，透過嘉年華式的趣味表演，邀請大家一起到壯圍沙丘旅遊服務園區享受屬於宜蘭美麗海濱的舒活樂趣。

▲2020壯圍沙丘生活節，手感DIY體驗。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處╱提供

要了解壯圍豐沛的社區文創生命力，透過動手做是最有感的方式。活動期間下午13:00-14:00安排有丘日特色手感DIY體驗，每日提供不同的趣味DIY，有牛糞苔球製作、紙紅龜粿動手做、木植栽創意教學、南瓜陶瓷燭台彩繪等多種體驗活動，由社區達人教導獨一無二的手藝，也讓民眾了解永續綠生活的理念，展現友善在地環境的生活態度。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）