國民黨主席參選人朱立倫，今天與國民黨前智庫副董事長連勝文同台，與雙北青年黨代表拍競選照。被問到是否代表兩人已有共識？朱立倫說，國民黨的共識就是要更強、更團結、更有戰鬥力，一定要贏；連勝文也說，「共識就是要贏啊，不然要幹嘛？」

朱立倫今天與連勝文同台展現合作氣勢外，周六朱立倫也將南下高雄前立法院長王金平老家，拜會王金平。朱立倫表示，他跟王每次見面都會給他指導，王金平對於時勢跟民調掌握都很精確。

至於江啟臣今天回防高雄，拜會高雄市議會，朱立倫表示，江啟臣是他的好同志、好夥伴、好朋友，不是對手。希望將來能團結一致，去任何地方都歡迎，現在讓大家了解國民黨如何更強、如何贏更重要。

而江啟臣喊出公投沒過不是他辭職就是蘇揆要辭職，朱立倫表示，國民黨現在重要是贏，2022、2024要勝選，他會負完全責任，無論公投罷免都全力以赴，「我會是負責任且強勢團結的黨中央。」

至於綠營指朱立倫臉書湧入來自越南的機器人帳號，朱立倫則說，民進黨現在三大策略就是養網軍、假網軍、反串軍，製造假事件，惡意殺傷他人人格，「我一定站出來跟民進黨對抗，用各種招式對我都沒用。」