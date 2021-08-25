土地銀行羽球隊好手王齊麟和李洋在東京奧運男子雙打奪得冠軍，他們也成為英雄代名詞，但他們受限於《公務員服務法》「不得兼職」，2人的經紀人吳宜倫卻私接代言恐害他們違法。本刊調查，吳宜倫背景雄厚，祖父為「羽球之父」吳文達，丈夫則為前世界冠軍陳康，連台北市政府都為她槓上楊蕙如。

吳宜倫在羽球界可說赫赫有名，她的祖父吳文達（已故）於1959年創辦的「勝光鋼管」，在60年代是民間最大的鋼鐵公，由於熱愛羽球，吳文達1972年開辦第一屆「清晨盃羽球賽」，並且興建「勝光羽球館」培訓選手，2008年間，吳文達榮獲日本明仁天皇頒發體育勳章「旭日中綬章」，成為亞洲第1人獲此殊榮；2年後獲頒世界羽球總會終生成就獎。

吳文達在世時，至少花了8000萬元打造台灣羽球發展基石，因此被封為「羽球之父」；他的次子吳俊彥接棒後，曾任中華全民羽球發展協會理事長、世界羽球總會理事。世界羽球總會是世界羽球聯盟的前身，世界羽球聯盟是全球羽球運動的最高管理機構，也是國際奧委會承認的羽球運動管理組織，目前總部設在馬來西亞首都吉隆坡。

吳宜倫是吳家第三代，她升上國二後就成為甲組球員，赴美就讀大學期間，還曾代表美國隊參加世界錦標賽。她跟隨父親吳俊彥腳步、接下中華全民羽球發展協會理事長後，去年眼見全球受到新冠疫情影響，選手幾乎無法出國參賽，因此開放國手和一級選手參與「清晨盃羽球賽」，讓國人能夠近距離欣賞頂尖好手的精彩球技。

此外，吳宜倫的老公陳康，更是前世界羽球冠軍，夫妻倆育有2男1女，18歲長子陳子睿去年初升格為甲組球員，目前也是「麟洋配」的土銀羽球隊戰友，是個備受期待的新星。

除了在羽球界擁有豐沛人脈，吳宜倫的政商關係也不錯，她臉書上曾ＰＯ出自己和台北市教育局長曾燦金、市議員陳重文聚餐的照片，連台北市府都為吳宜倫大打包票。

網路工作者「卡神」楊蕙如就曾在個人臉書發文，表示李洋和王齊麟只能在悠遊卡得到10%的抽成，相當於「一人只有5%還要授權肖像幫宣傳」，希望「悠遊卡公司或是經紀公司或是中間過水抽成賺大啪數的仲介公司，摸摸良心你們覺得這樣的趴數合理嗎？」

北市府對楊蕙如說法則大動作反駁，發言人陳智菡直接點名楊蕙如在「散布仇恨」，表示「麟洋」的抽成不只這個數字，更大力為吳宜倫護航，表示二位選手在奧運奪牌前，吳宜倫就不問回報的為他們找尋各種機會，狠酸楊蕙如這種「拿錢辦事的人」，難以理解經紀人與選手間的革命情感。