中央推動8年20萬戶社會住宅，有8萬戶是運用民間租屋市場作為社會住宅，全國目前已有2萬多戶包租代管，宜蘭縣向內政部營建署爭取400戶計畫名額，25日起開放申請，藉由租賃服務業媒合，提供民眾更優惠的房租，盼能活化閒置空屋使縣民安居宜蘭。

營建署副處長朱慶倫表示，包租代管有3稅減免、3費補助、3年服務等好處，其中今年通過的每月租金收入免稅額度1.5萬元，在宜蘭來說是非常有誘因；現在是高房價時代，但包租代管的趨勢還是看漲，營建署全額補助，以全力扶持初入社會的年輕人與弱勢家庭。

地政處表示，包租代管是從六都開始推動，第二期擴大到其他縣市政府，宜蘭縣第二期有100戶，執行率近6成，第3期計畫經費8387萬元，400戶名額將在3年內執行。

宜蘭縣長林姿妙表示，對房東來說，自己管不如讓專業管，希望有意願的鄉親趕快來登記，需要租屋者可以租到房，希望大家都可以得到政府的照顧。

地政處表示，宜蘭縣包租代管第三期計畫是委託服務案由兆基管理顧問公司、大晟資產管理顧問公司得標，若民眾有閒置房屋可加入「包租代管333」計畫，兆基管理顧問公司電話03-9566222、免付費專線0800666444，大晟資產管理顧問公司03-9659911、免付費專線0809090879。