25日，根據路透最新調查，因日企對產業前景樂觀，以及新冠疫苗相助下，20日曾下挫至8個月新低的日本股市可望再次反彈，並重回近30年高點位置。

根據分析師和基金經理人意見後路透預測，日經指數應可從24日收盤價27,732.1點再有約6%上漲空間，到12月年底時會來到29,450點。日經雖有機會再回到近3萬點大關，不過卻比5月時的調查預估值31,000點，要少了1千多點。

雖然日企依然對未來不悲觀，但過去約莫1個月，日經一直在28,000點以下整理，因為部分投資人還是擔憂Delta變種病毒會影響景氣復甦。

Monex證券認為，多數日企上季季報都釋出業績正面消息，同時也提高財測目標。至於本季季報，日企也不會讓投資人失望，因此股票目前價位就不會顯得太貴。Monex預估日經在2021年底12月時，將會攀升至31,000點。

就本益比來看，日經目前在13.5倍左右，不過2月初時大概是在25倍。距今約半年前，日經一路漲到30年高點，但之後，受到日本新冠疫苗接種率過低，進而引發經濟成長恐受損的利空消息，日經上漲動力也就此熄火。

還有，日本政府獨排眾議硬是要在7月底讓東奧復賽，結果造就Delta變種病毒侵門踏戶，日本國內疫情急遽升溫。再加上現在帕奧正在舉行，日本的疫情一時半刻應該是無法趨緩。

20日，豐田汽車突然拋出震撼彈，因為缺晶片故9月自家全球產能估少4成，讓已孱弱不振的日經指數慘摔到8個月低點。當時，汽車相關族群全倒，連帶所有產業股價都一片綠油油。

Amemiya研究機構認為，因為2021年第一季季報影響，日企對景氣看法保守，本來預計是2021下半年將反轉向上。不過，上周豐田傳出營運可能大受衝擊一事，讓景氣回春的美夢破滅。不過，Amemiya還是預測日經會短暫站上3萬大關，至於2月曾寫下的高點紀錄30,714點，2021年應該是無緣再看到了。