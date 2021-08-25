財委會立委曾銘宗等人今赴央行考察，聽取央行報告選擇性信用管制執行成效。曾銘宗表示，央行從去年10月以來連續2次執行選擇性信用管制，但房市仍呈量縮價揚。央行總裁楊金龍則表示，歡迎委員蒞臨考察，贊成財委會的建議和支持，使央行業務更順暢運作，表達對財委會感謝之意。依央行法規定，中央銀行的職責就是維持金融穩定，包括物價、匯價等，並有效傳遞貨幣政策健全銀行運作。

央行去年以來的2次選擇性信用管制，分別是在109年12月8日以及110年3月19日，央行在半年內之內2次修正「中央銀行對金機構辦理不動產抵押貸款業務規定」。央行9月將舉行第三季理監事會，市場關注央行是否會在該次理監事會，再執行第3次的選擇性信用管制！

央行業務局局長蕭翠玲表示，2次的選擇性信用管制，達到的執行成效包括：一、降低投機炒作不得有寬限期。二、強化高風險貸款項目之授信風險控管，包括貸款成數下限及貸款利率上升；三、銀行資產品質良好，不動產貸款逾放比維持低檔。四、不動產貸款授信集中度略降。

蕭翠玲指出，央行統計，至今年6月底止，全體銀行不動產貸款占總放款比重為36.39%，較109年12月底的36.43%為低，仍低於歷史高點（民國98年10月）的37.9%。

蕭翠玲強調，央行持續掌握金融機構不動產貸款風險控管情形，滾動檢討「選擇性信用管制」措施內容，強化執行成效，以維持金融穩定。