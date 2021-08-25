周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨上漲，且創下近兩個月來的最大單日漲幅，因中西部作物狀況惡化和出口需求改善，而豆油價格因原油市場進一步上漲，玉米期貨也因農場作物狀況惡化而攀升，小麥收低，但玉米和大豆上漲的支持限制了跌幅。

分析師指出，國際原油期貨價格進一步上漲，帶動豆油價格又漲3%，這給大豆市場帶來強而有力的支撐；美國農業部的作物週報顯示大豆優良率下滑，氣象預報顯示中西部的中心地帶將會出現嚴重的炎熱乾燥，提振大豆市場的看漲人氣；另外，大豆需求也在改善。美國農業部周二證實，美國私人出口商向中國銷售了13.2萬噸大豆，2021/22年度交貨。

終場9月大豆漲43美分，報1337美分， 9月玉米漲6.5美分，報544.5美分，9月小麥跌1.75美分，報718美分，9月黃豆油漲1.84美分，報61.09美分，9月黃豆粉漲8.3美元，報354.9美元。(商品行情網)(倪淑茹整理)