上半年國內不動產交易總金額突破去年同期水準大幅飆高！根據中信房屋統計，六都上半年不動產交易實價合計總金額已上看兆元、來到9971億元，比起去年同期成長了75%。其中以高雄成長幅度最高，年增94%。新北則是六都中交易總額最高的區域，交易總額逾2505億元。其他各都上半年交易總額年增率也都有50%到86%的成長佳績。

由六都不動產交易實價總金額的成長幅度來看，高雄市上半年交易總額由去年的679億元，大幅成長至今年的1318億元，漲幅94%最高，距離翻倍僅一步之遙；新北市則是由去年的1345億元成長至2505億元，漲幅86%；台南市由502億元成長至901億元，漲幅80%；台中市由1100億元成長至1911億元，漲幅74%；台北市由1068億元成長至1830億元，漲幅71%；桃園市由1007億元成長至1507億元，漲幅50%。六都不動產交易實價總金額均呈現大幅度的成長。

中信房屋研展室副理張漢超表示，上半年不動產買氣除了延續去年的熱度之外，政策面也發揮了不小的助攻效果。以交易動能來觀察，今年1到4月延續了去年房地產強勢的交易力道，而5到6月間則是有房地合一2.0實施前所產生的提前交易動能。

像是高雄的成長表現能脫穎而出，除了受惠於資金行情外，也與當地不動產價格平實、具有開發題材有關。類似這樣的利多在各地不斷的發酵、從去年延續至今，因而推升各地不動產市場的發展。

不動產交易額衝高反映出買賣雙方對於不動產後勢的信心。張漢超表示，六都上半年實價交易合計總額已達近兆元的水準，幾乎可興建兩條高鐵，若是再加上7月份數字，實際上已達到1.2兆元，因此不動產買氣如能持續暢旺，全年預估將可挑戰2.5兆元的水準。展望下半年不動產市場，張漢超認為在全民防疫做的好、疫情控制得宜的狀態下，經濟發展也將持續回穩，下半年房市也將有持續穩定成長的空間。