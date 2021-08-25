《德國之聲》24日報導，台灣於23日為民眾施打國產高端疫苗，為了表達力挺總統蔡英文也捐出手臂、全程直播施打過程。然而，接種首日就傳出民眾明顯不適、甚至有人昏倒，導致民眾仍對此款疫苗抱持觀望態度。文中指出，針對質疑聲浪最大的未通過三期實驗，目前醫界看法有二；其一，先通過授權使用日後補做三期。其二，仍應完成三期再進行施打。

隨著高端疫苗接種開跑，總統蔡英文以臉書全程直播接種過程，並在事後的採訪中表示一點都不緊張，更問護理師「這樣就結束了？沒有甚麼感覺」。

Today I got my first shot of #Taiwan’s own Medigen vaccine. Thank you to all our medical workers for making this such a smooth & painless process. I encourage everyone to get vaccinated as soon as possible—vaccines protect you & those around you from COVID-19. pic.twitter.com/0rRdLT3jvC — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) August 23 2021

報導表示，儘管台灣早就開打AZ疫苗與莫德納疫苗；但蔡英文仍保留她的手臂，以行動力挺台灣本土疫苗。為免有心人士質疑，蔡英文施打前還特別提醒，要把高端疫苗讓媒體拍照。

據統計，共50萬人登記施打高端疫苗，不少民眾更將接種的照片上傳社群媒體。作家何則文也是捐出手臂的一人，他表示現場人很多、動線較為混亂，常常有人排錯隊伍或走錯方向，自己等了1小時後才接種到疫苗。

他強調，政府不會有意害民眾。現在每個國家都將重點放在國產疫苗，不論哪個政黨執政皆如此。因此，有疫苗就應該去打，一起提升疫苗覆蓋率。

當《德國之聲》詢問疫苗未經國際認證，他則表示毫不擔心，台灣疫情控制仍算不錯，這讓其他國家會調整入境政策，而他短期內也沒有出國計畫，不太會受影響。

不少民進黨民意代表也登記施打高端疫苗。立委蔡易餘23日上午完成接種，並向媒體強調「力挺產疫苗，力挺我國生技產業，高端疫苗的各項數據都顯示這是一款好疫苗」。

民進黨立委陳亭妃則指出「支持國產疫苗，就是支持國立延伸。如果我們國家沒有研發疫苗能力，就無法與國際競爭」。

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中強調，目前出現副作用的人可能是暈針導致；但有慢性病且病情不穩的人建議先不要打疫苗。

台灣政府已訂購500萬劑高端疫苗，並重申不會強迫民眾接種；但國民黨郝龍斌卻向台北高等行政法院聲請停止執行高端的緊急授權，而這已為法院駁回。

※近7成民眾觀望

但是民調數據顯示不少民眾仍對高端疫苗心存觀望。根據中原大學8月16的調查數據，約69.1的受訪者表示對國產疫苗沒信心，僅6.6%的受訪者願施打國產疫苗，高達77%的受訪則表示願意施打mRNA疫苗。

《德國之聲》訪問民眾，總結出年齡過大不敢冒險、沒有人打過很像白老鼠、不知是否有副作用與後遺症，以及未完成三期實驗，為國產疫苗無法取得信賴的主因。

據統計，目前台灣約40%的人已接受第一劑疫苗，而接種2劑疫苗的民眾比例不到5%。

※未完成三期試驗

報導指出，高端疫苗採取免疫橋接技術，是全球首款以該技術取代三期實驗，並通過緊急授權的新冠疫苗，因此引來外界質疑。

文中分析，目前醫界看法有兩種；一種認為疫情緊迫，可先以免疫橋接通過緊急授權使用，之後再進行第三期實驗。另一種則認為該技術通常是用在疫苗修正。換言之，還是應該通過第三期，再提供民眾施打。

南澳大利亞大學（University of South Australia）生物統計學暨流行病學專家伊斯特曼（Adrian Esterman）解釋，通常免疫橋接若能通過緊急授權，往往建立在該疫苗已完成三期實驗並授權用於成年人，之後才以免疫橋接評估在孩童群中的有效性。

但奧克蘭大學免疫咨詢中心主任特納（Nikki Turner）認為，的確國際做法是會以疫苗是否完成三期試驗，作為是否能施打的評判標準；但若該款疫苗與另一款已通過三期的疫苗本質上相同，則兩者的數據可互相連結，這種做法在流感疫苗中很常見。

以輝瑞疫苗為例，該疫苗公布的12至15歲孩童免疫反應與數據，並沒有經過完整三期實驗，而是以免疫橋接的方式評估青少年產生抗體的狀況。

中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢則堅持，三期試驗還沒完成就通過緊急授權，是相當不安全的做法；一來疫苗保護力尚未確定，二來副作用、不良反應等都無法確認，民眾應審慎評估。

不過，高端總經理陳燦堅卻信心滿滿地堅稱，在多次實驗後可證實疫苗副作用很少，民眾可放心。高端網頁則表示，疫苗抗原是美國國衛院的基因重組棘蛋白S-2P技術，利用基因重組製作出病毒表面的棘状蛋白，再做成疫苗施打入人體並產生免疫反應。

針對未經國際認證，陳時中表示將與美國商談雙認證；但他也語帶保留的說，外交的事不是一句話就能決定，細節還需縝密規劃。