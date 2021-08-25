塔利班駐卡達首都杜哈機構發言人24日表示，塔利班高層代表當天在喀布爾會見中國駐阿富汗大使一行人，討論阿富汗局勢、中國使館安全，以及中方提供「人道主義援助」等議題。

澎湃新聞引述俄羅斯塔斯社報導，塔利班駐杜哈（Doha）政治辦事處發言人納伊姆（Muhamad Naeem）24日透過推特（Twitter）發文，提到這一訊息。

納伊姆表示，由塔利班高層領導成員哈納菲（Abdul Salam Hanafi）率領的代表團，在喀布爾會見了中國駐阿富汗大使一行。雙方討論了中國駐阿富汗大使館和外交官的安全、阿富汗當前局勢、中阿雙邊關係，以及中方提供「人道主義援助」等問題。

外電報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）24日接受媒體採訪時說，塔利班想與中國和所有國家都保持良好關係，會尋求與中國發展「經濟和友好關係」。

中國現任駐阿富汗大使為王愚。他在16日接受中央人民廣播電台訪問時說，中國駐阿富汗大使館「不干涉阿富汗內政」，並「與（阿富汗）各派廣泛接觸」。而當時使館及所有工作人員仍然安全。（編輯：繆宗翰）1100825