有媒體報導政院將在9月改組，行政院長蘇貞昌下臺，由桃園市長鄭文燦接任閣揆。綠委陳亭妃今日表示，看到這份名單就是笑笑，當作笑話看待。某綠委私下說，內行人看到這條消息只會哈哈大笑。

有媒體報導行政院將在9月1日內閣改組，由鄭文燦接任閣揆，屏東縣長潘孟安接任內政部長、基隆市長林右昌接任交通部長、前立法院長蘇嘉全接任海基會董事長、前親民黨立委李鴻鈞接任監察院副院長。

陳亭妃指出，現在是團結抗議的關鍵時刻，怎麼可能會談內閣改組。其次是出現在這份名單中的人士，多數都是連任中的縣市首長，如果真的按此名單組閣，恐會引發一場政治風暴。

陳亭妃說，今日稍早總統府已經否認這項消息，這份假的名單就到此為止，看到這份名單，就是笑一下，當作笑話看待，回歸到真正重要的防疫工作才最重要。

某綠委私下表示，現在面臨疫情末期的防疫收尾，加上還有振興工作要上路。此外，對執政黨而言，12月有萊豬公投的難關要過，鄭文燦怎麼可能會背負繞跑市長的惡名來接這燙手山芋。發布這條消息的人士，若非別有居心，就是完全沒有「政治sense(政治判斷)」。