由韓國遊戲公司娛美德（WEMADE）研發直營的MMORPG跨平台手遊大作《傳奇4》將於明（26）日早上11點在全球170 個國家同步上市，今日也搶先在雙平台、Steam平台及官方網站開放事前下載，邀請所有玩家重返傳奇世界，再戰榮耀！

遊戲將神祕且優雅的東方武學完整呈現，其中還有能細緻調整角色外型的「捏臉系統」、與志同道合的夥伴共同成長、戰鬥的「門派系統」、高自由度的「自由競爭拾寶系統」，以及玩家可以在各地發掘彩蛋故事的「奇緣系統」等多項遊戲特色玩法，讓玩家盡情暢遊傳奇大陸。

而玩家不論是下載手機版或PC版本，都能在共同共通的伺服器暢遊，不用擔心資料同步與備份問題。此外，聊天頻道也提供 12種語言的即時翻譯，讓全球玩家在戰場上，溝通零距離。

值得一提的是，《傳奇4》採用應用區塊鏈技術加密貨幣「DRACO」和NFT（Non-Fungible Token），玩家可以透過採集黑鐵等資源體驗區塊鏈技術。官方先前已釋出加密貨幣「DRACO」與NFT角色交易網的預覽網站，明（26）日將正式開放加密貨幣「DRACO」官方網站，而NFT 角色交易網則於9月開通。

結合加密貨幣，遊戲虛寶更加保值。

《傳奇4》去年11月在韓國上市，在雙平台創下人氣雙榜冠軍，且長期榮登當地暢銷榜前10名佳績，而遊戲也持續推出改版更新，即使上市半年，熱度與人氣仍然不減，是韓國的人氣大作。

為慶祝遊戲上市，官方舉辦一系列福利活動，包括上市紀念7日簽到、等級達成、奇緣達成等，其中只要連續登入達指定條件，即可獲得銅錢、黑鐵、真氣等遊戲必備資源，還能將「稀有精靈」帶回家，陪伴玩家共闖江湖。

簽到即可獲得全球上市紀念特別獎勵

登入7天即贈送稀有精靈

8月26日早上11點與全球玩家同步開戰

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