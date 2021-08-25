行政院拍板將發行振興五倍券振興經濟，宅神朱學恒翻閱相關公文時發現，這次五倍券的包裝是「經濟部找監獄受刑人包出來的」，而這些被委託的受刑人還可以造冊優先打AZ貨是莫德納，不用被逼著去選高端！

朱學恒今(25)日在臉書貼出政府公文，指出這次行政院的五倍券包裝將委託交由新竹監獄進行分裝作業，並且還寫明，因應目前疫情狀況，相關支援人員將由經濟部安排，造冊施打AZ或是莫德納疫苗，以維護人員安全。

朱學恒直呼，原來你以為自動包裝好的五倍券，都是台電中油員工跑去監獄跟受刑人一起一天四百元包出來的，而這個工作唯一的誘惑就是可以打疫苗，「而且不是高端！」這個政府不說，我都不知道台電中油的專長不是油電，而是監獄五倍券手工藝呢！「而且要包一個月欸，真是辛苦你們了。」

朱學恒的發文引發網友討論，在底下回應表示「打工換疫苗，跟打工換宿一樣呢」、「一天400也太低的殘忍了吧」、「原來我國的印刷產業如此落後」、「三倍券就這樣搞過一次」、「難怪第十類的人一直等不到疫苗可打」、「開什麼玩笑，幫政府做事居然沒有最棒的高端可以打，台電這安排欠妥」。

台電針對此事回應，此任務為經濟部國營會分發，並非僅台電一家國營企業接受到此任務，詳情狀況將由經濟部國營會回答。