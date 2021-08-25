根據Lenovo近期針對全球企業員工的調查，70%的受訪者表示居家辦公能增加工作滿意度，56%認為在家工作更有效率。在後疫情時代，許多企業採取部分居家、部分返回公司的混合型態，因應此趨勢，Lenovo最新發表全新行動工作站系列ThinkPad P1、ThinkPad P15和ThinkPad P17，提供企業和員工新常態下更聰明的選擇。

【ThinkPad P1 Gen 4：螢幕與效能全新升級 維持輕薄體積】

考量遠距工作者需要一款續航力高、方便攜帶的裝置。ThinkPad P1採用全新設計，效能同步進化，因此不論是內容創作者、建築師、產品設計師還是資料科學家，都能同時執行多項工作，出門在外也能發揮創造力。

ThinkPad P1 Gen 4系統經過全面翻新，配合獨家散熱設計提供升級的使用者體驗。在輕薄外觀之下，ThinkPad P1具備各項頂規機能，包含5G連線能力、90WHr大容量電池、新的鍵盤設計、更大的觸控板、高解析度的FHD相機以確保視訊品質，以及Dolby Atmos認證的上方發聲喇叭系統。全新16吋窄邊框UHD+螢幕，16：10的寬高比在15吋機身中提供更大的螢幕空間，再結合低藍光技術呵護雙眼。

此外，ThinkPad P1首次支援兩種專業顯示卡，最高可搭載NVIDIA RTX A5000等級顯示卡或NVIDIA GeForce RTX 3080。如此一來，使用者能依據繪圖、動畫和視覺化等工作需求選擇最適合的配置。

【ThinkPad P15與ThinkPad P17 Gen2：高續航力開創更多可能】

ThinkPad P15 Gen 2配備15.6吋UHD OLED螢幕，和最高NVIDIA RTX A5000顯示卡（左）；ThinkPad P17 Gen 2搭載17.3吋色彩校準螢幕，擁有Lenovo行動工作站系列中最大的可視面積。（Lenovo提供／黃慧雯台北傳真）

就算面對超耗電又吃重的任務，ThinkPad P15與ThinkPad P17 Gen2兩款行動工作站產品能自由配置且用途廣泛，是專業使用者的新選擇，不只工程師和設計師能順暢處理複雜的繪圖工作，開發者在執行運算密集的程式，像是虛擬實境模擬時也能得心應手。

ThinkPad P15配備15.6吋UHD OLED螢幕，ThinkPad P17則搭載17.3吋色彩校準螢幕，擁有Lenovo行動工作站系列中最大的可視面積，讓使用者可同時處理多項繁複工作。全新推出的新一代ThinkPad P系列行動工作站均通過NVIDIA Studio驗證，代表三款產品既擁有ISV認證，同時支援Studio驅動程式和驗證程序，對創作者來說就是效能的保證，可以放心處理關鍵任務。NVIDIA專業視覺化部門副總裁Bob Pette指出：「因應遠距工作與混合工作型態的趨勢，使用者勢必需要強大的解決方案。Lenovo ThinkPad P系列行動工作站產品搭載NVIDIA RTX系列顯示卡，提供驚人繪圖與視覺效果，隨時隨地滿足工作需求。」

由於工作型態轉型，越來越多使用者改用更具使用彈性的行動解決方案。隨處皆可工作而且能使用各式應用程式和強大運算資源，是專業工作者的基本要求。在後疫情時代，全球企業的IT決策者和管理高層中，有83%預期至少有一半時間仍為遠距工作。隨著混合工作環境日趨普及，Lenovo最新推出的行動工作站將幫助使用者適應新常態並滿足各式專業需求。

三款新品如今都可在Lenovo 官網購買，ThinkPad P1 Gen 4定價為NT77500元起。ThinkPad P15 Gen 2定價為NT59000元起。ThinkPad P17 Gen 2 定價為NT73500元起。