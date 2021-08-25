亞太電信今日舉辦股東常會，董事長呂芳銘表示，自5G開台後，亞太電ARPU持續正向成長，有近6成申辦999元以上高月租資費，5G ARPU較4G ARPU增加172％，隨5G覆蓋率更為普及，新iPhone上市帶動換機潮，樂觀看待挹注更多電信營收動能。

亞太電信2020年度合併總營收135.87億元，疫情帶動數位經濟加速發展，新服務營收較上一年度提升163％，在NP用戶淨流入數、ARPU等關鍵營運指標穩健成長，續約5G用戶前後資費平均提升超過23％，連續6個月NP用戶淨流入，持續挹注營運動能。

呂芳銘表示，透過與遠傳合作3.5GHz共頻共網服務，除減少基地台重複建設，降低大量電力耗費，善盡企業社會責任外，同時加速網路佈建，提供消費者更好的5G上網體驗，亞太電信更能有效運用資源，拓展更多5G應用，未來也將攜手生態圈夥伴全力衝刺5G智慧生活新版圖。

亞太電信總經理黃南仁看好後疫情時代加速數位轉型，5G帶動新興科技應用興起，在5G之3.5GHz共頻共網架構下，亞太電信提供用戶80MHz大頻寬的5G高速上網服務，優質網路將作為營運發展的根基，全力衝刺行動營收，提升5G滲透率和ARPU。

黃南仁強調，亞太電信同時拓展數位經濟，整合集團資源，跨業結盟生態圈夥伴，拓展智慧製造、能源、交通、醫療、零售、娛樂六大垂直領域應用，鎖定消費者、家庭、企業與政府市場，多箭齊發策略，期盼挹注更多營收獲利和動能。