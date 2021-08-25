PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

台北市市長柯文哲擬編列28億元採購250萬劑疫苗，人數佔優勢的藍營黨團表示支持，民進黨黨團總召梁文傑則表示，中央及民間採購疫苗已達4500萬劑，現在是速度與到貨問題，建議柯「幫中央出28億就可以」，此話在網路引發批評。對此，現年28歲的國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗諷刺，民進黨如今不演了，「直接伸手要錢，還敢說自己不是疫苗乞丐？」

針對柯文哲的疫苗採購政策，梁文傑23日表示，政府及民間訂購疫苗達4500萬劑，並已擬定相關施打計畫，現在疫苗數量都有，是速度不及的問題；且民間代購的疫苗也不是自己用，而是由中央統籌分配，故即便台北市有錢買，也得要交給中央分配，乾脆幫忙中央出28億元就可以。

梁文傑言論一出，在PTT論壇引發批評，網友紛紛表示：「梁文傑真敢講，呵呵」、「錢給中央，又不知花去哪了」、「買了又不會增加進貨量」、「這話的意思是中央沒錢買？」「中央最會當乞丐」、「陳時中那個嘴臉看起來不是錢的問題」、「給了後，會分什麼給台北？」

對此，楊植斗24日在臉書發文痛批民進黨：「手要錢，還敢說自己不是乞丐。」楊痛批從梁文傑的說法，可見民進黨現在不演了，說穿了民進黨就是想阻止柯文哲採購疫苗，但不給買就算了，竟還要台北市捐28億預算給中央，「要飯要成這樣，會不會太難看？」