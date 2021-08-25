前主播谷懷萱3年前與相識25年、交往5年的體育主播徐展元結婚，婚後谷懷萱退出節目《新聞面對面》，專心當幸福人妻。今(25日)稍早她自曝最近雖沒有水逆，卻碰到一堆水逆衰事，先是手機無緣無故壞了，只好花1000元修理，後來她又接到不認識嫩男來電喊她姑姑，隔天竟還打來借錢，讓谷懷萱大喊冤枉，直說：「秋天不是桃花天」。

谷懷萱近來常在臉書分享和徐展元的婚姻日常，先前她回憶老公求婚經過，指出徐展元用詞精準體貼，當年只問她一句：「懷萱，妳要跟我結婚嗎？」谷懷萱便開心答應，她強調：「這句話沒有『嫁』沒有『娶』，兩個人公平自由在一起誰也不屈折誰」。婚後谷懷萱還曾被問怎麼會願意嫁給騎機車的徐展元，她放閃回應：「騎機車才能常常緊緊抱住展元不放，只不過從一開始我的雙手還可以緊握，現在已經只能扶著軟軟的腰內肉，不管如何，因為展元，我都喜歡。」

谷懷萱發文。（圖／翻攝自我是谷懷萱臉書）

今谷懷萱再度發文，分享最近遇到不少衰事，除了手機突然壞了，某天還接到陌生男子來電認她當姑姑，要求谷懷萱加他新的Line帳號，隔天又打來要借錢，讓谷懷萱立刻決定封鎖這個陌生號碼，到了本周，人在家中的古懷萱又被外面施工打擾，噪音成為每天的鬧鐘，最慘的是家中的wifi不知何故突然壞掉，讓她坦言像遇到世界末日。

對於差點沒有網路可以使用的困境，谷懷萱表示，幸好當下想到手機有吃到飽，才順利克服障礙，隔天電信公司的人修理過後一切恢復正常，令她大嘆：「最近沒有水星逆行，但遇到不少水逆事」，最後指出：「手機真的變成生活中最重要的愛人」、「趕緊放下手機以免展元吃醋」，並秀出自己的手機桌布正是與另一半的合影，粉絲回應：「慈悲月一切平安」、「最近我也接到詐騙電話，也是電話一接就直接喊姑姑。（我就直接把他電話給掛了！）」，還有人開玩笑說：「妳為什麼不叫他帶著神鵰去街頭表演換生活費呢？姑姑！」