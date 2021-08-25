清零達成！黃偉哲透露 今天無本土確診 10:502021/08/25 中時新聞網 王嘉慶 、中時、 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃偉哲搶快，公開表示全台今無本土個案。（劉秀芬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣自從今年5月爆發嚴重本土疫情、警戒升級以來，終於達成清零目標。台南市長黃偉哲今在公開記者會上透露，新冠肺炎本土病例在今天降為0。 本土確診數於5月17日當天暴增535例，創單日新高；5月19日，中央流行疫情指揮中心宣布，全國進入三級警戒；日前降回二級後，闊別105天，終於再度迎回「嘉玲」。 1分鐘讀財經》救毛利率出手了 台積電終於漲代工價最高20％ 8月底將有一批疫苗運抵台 黃暐瀚爆：數字非常大 #清零 #嘉玲 #黃偉哲 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球首支獲完整授權 藥商表態有興趣！輝瑞申請台灣藥證 可走綠色通道 04:102021/08/25 焦點要聞 台灣開打高端 CNN曝蔡英文捐出手臂的兩大關鍵 09:522021/08/24 國際 「全國最美果菜市場」9月中完工 明年6月營運 12:202021/08/24 寶島 大陸昨增35例確診 商丘個案曾8次核酸檢測均無感染 13:272021/08/24 兩岸 第三劑疫苗採購應加速 蔡壁如疾呼：拜託不要拿命來賭 11:312021/08/24 政治 追非洲豬瘟 台南查獲3越南走私豬肉品急送驗 09:172021/08/24 生活 林右昌防疫滿意破八成 基隆成功對抗疫情重災區夾殺危機 17:522021/08/24 生活 杜絕黑心繁殖場 綠委提訂定全國性寵物買賣定型化契約 11:432021/08/24 政治 陳時中回應一件事 沈富雄：他講這話非常可怕 23:412021/08/24 政治 新北確診者赴鳳林參加法會 花蓮38人快篩結果出爐 20:112021/08/24 生活 最窮時月收入僅2000 婁峻碩淚曝靠50元便當度日 20:442021/08/24 娛樂 生活熱門新聞 第七輪換AZ上場 這類人有望先打 相關規畫本周公布 - 生活 8月底將有一批疫苗運抵台 黃暐瀚爆：數字非常大 - 生活 清零達成！黃偉哲透露 今天無本土確診 - 生活 有病別打高端？作家臉書遭灌爆 女兒一句話正面回擊 - 生活 BNT進度提前？傳8月底抵台 首批逾百萬劑 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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