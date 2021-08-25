台灣自從今年5月爆發嚴重本土疫情、警戒升級以來，終於達成清零目標。台南市長黃偉哲今在公開記者會上透露，新冠肺炎本土病例在今天降為0。

本土確診數於5月17日當天暴增535例，創單日新高；5月19日，中央流行疫情指揮中心宣布，全國進入三級警戒；日前降回二級後，闊別105天，終於再度迎回「嘉玲」。