飛兒樂團（F.I.R.）推出新專輯《鑽石之心》，其中主打歌曲〈錦繡夢〉特邀經典重唱組合「錦繡二重唱」錦雯與于子育及網紅阿拉斯合唱，兩團的緣份頗深，陳建寧過去曾為「錦繡二重唱」寫過歌曲〈姊妹淘〉;于子育也曾出演由陳建寧擔任戲劇製作人的《我的15分鐘》。

錦雯近期和北藝大同學合作暖心單曲〈愛在疫情蔓延時〉又恰巧撞名F.I.R.新專輯浪漫主打〈愛在蔓延時〉，眾多巧合讓錦雯笑說：「真是英雄所見略同！」首次在新專輯挑戰唱跳的F.I.R.主唱韓睿，也當場化身跳舞小老師教學〈戀戀〉MV中的可愛舞蹈動作，錦雯與于子育雖然認真跟跳，但明顯有些跟不太上拍子，互動逗趣。

在遊戲「默契二選一」中，眾人被問及裸奔時要選擇「遮臉」還是「遮第三點」？阿沁與陳建寧異口同聲選擇遮「第三點」，唯有韓睿選擇「遮臉」，阿沁笑說：「最後一定都會被肉搜出來的！」卻又被阿拉斯一針見血道破：「沒有人會把自己的第三點放上網讓人比對的啦。」