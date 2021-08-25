9日由民間籌組的台南職業籃球隊正式宣布加入由台灣籃壇傳奇錢薇娟擔任聯盟會長的T1聯盟。經過2周的神秘籌備，台南隊25日宣布開放12歲以上設籍台南市的民眾從「台南惡鯊」、「台南鐵牛」、「台南狼」、「台南鷹」中選出最終隊名，並於30日中午投票結束後，擇日連同球隊商標正式公告，並抽出幸運兒贈送球隊球衣。

台南隊領隊李宗翰表示，台南隊成立消息傳出後，各界都積極參與。在多方整合後，初步定案4個深具在地特色的隊名，將由市民作出最後選擇。目前4個隊名分別為「台南惡鯊」、「台南鐵牛」、「台南狼」、「台南鷹」。市民票選將於今日下午4時在台南市的公共政策網路參與平臺（https://pse.is/3ndd7v）開放。設籍在台南市，且年齡滿12歲者皆能參與投票。球團也將從參與票選的民眾中抽出幸運兒，於未來贈送台南隊球衣。

李宗翰補充，「台南惡鯊」呼應臺南安平曾衝鋒陷陣、捍衛台海安全的鯊魚機ST-2反潛機；也以二號砂糖簡稱「二砂」的諧音，趣味帶出台南過去以糖業制霸全球的輝煌和現代「全糖城市」的形象。「台南鐵牛」則顯現台南過去農業起家的奮鬥史，傳承至今為牛肉湯美食之都，更代表台南在跑車、自駕車等現代鋼鐵產業的創新、前衛。「台南狼」則是直率運用臺語諧音，展現出「台南郎（人）」的驕傲和如同狼群般的群體合作和堅毅。「台南鷹」同樣善用菁英的諧音，希望不侷限在籃球，讓全球看到臺南孕育過王建民、郭泓志、方莞靈、鄭怡靜、李安、林志玲、周子瑜等多領域人才，也期許未來在籃球界展翅高飛。

台南市長黃偉哲強調，今年東京奧運台南子弟在桌球、舉重等項目都有不俗表現，展現出台南在運動領域的優良傳統。現在有台南職業籃球隊的成立來延續奧運熱潮，令人期待。市府也感謝球團重視在地性，願意將台南隊的名字由臺南人來決定。現在4個名字都極具地方特色，自己早已在苦惱要投票支持哪一個，也希望台南市民能踴躍參加，集思廣益。

恰逢昨日生日的台南隊總經理錢韋成則偷偷透露，其中一個生日願望就是希望黃偉哲市長和台南市民能順利選出最適合台南的隊名，因為他認同黃市長，4個好名字讓選擇很困難。至於大家關心預計11月登場的T1聯盟熱身賽，是否會受到疫情影響，錢韋成表示目前樂觀。但他也表示球團絕對會做好防疫準備，並遵照中央與地方政府的規定。近期也開始與部分球場開始洽談合作，相關的防疫措施也會在討論範圍，絕對要給大家最完美的呈現。