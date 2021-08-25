五角大廈已證實，隨著撤離行動結束，阿富汗首都喀布爾哈密德卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）的美軍可能摧毀任何帶不走的武器，還有其他裝備。

據《動力》（The Drive）網24日報導，美軍8月31日撤離的最後期限逐漸逼近，而想要在期限前完成任務，就必須提前作業。五角大廈發言人柯比（John Kirby），以及國防部後勤專家泰勒（Hank Taylor）說，如今阿富汗的狀況仍瞬息萬變。

事實上，美軍7月在撤離喀布爾北部的巴格蘭空軍基地（Bagram Airfield）時，已經銷毀了為數不明的軍火。而美國國務院已證實，不打算空運7架CH-46E「海騎士」（Sea Knight）旋翼運輸直升機離開阿富汗，並已設法令他們癱瘓。此外，據《紐約時報》（The New York Times）報導，反制火箭，火砲與迫砲（Counter-Rockets Artillery and Mortars，C-RAM）防禦系統上星期已在美國使館銷毀。

而輕型裝甲車在刻意癱瘓後，也已被棄置。目前還不清楚，美軍還會摧毀或破壞那些仍留在哈密德卡賽國際機場的飛機和武器裝備。不斷有報導傳出，美國政府進行了廣泛討論，可能利用空襲，以摧毀落入塔利班手中的各式武器和裝備。

而《紐約時報》說，好幾名美國政府約聘人員在社群網上公開，並已判定為真的影片和照片顯示，當塔利班上周初橫掃阿富汗首都喀布爾時，美國人匆匆離開當地美國使館，除了燒毀文件外，還毀滅大批裝備，塞滿了整個垃圾桶，而地上全是打爛的電腦零組件。

Garbage bins overflowing with destroyed equipment. Smashed computer parts scattered across the ground. Workers burning documents.



Videos and photos show the chaos as Americans rushed to evacuate the U.S. embassy in Kabul as the Taliban swept into the city.https://t.co/XrGNfHmmFg — The New York Times (@nytimes) August 24 2021

其中一名拍攝影片的約聘人員說，這場景宛如西貢淪陷時，不過他因為害怕丟了工作，要求不公開身分。雖然相關約聘人員在社群媒體上張貼了許多照片和影片，但後來紛紛加以刪除。