金門縣警察局交通隊提醒長者出門應注意的交通安全事項。（警方提供）

金門縣邁入高齡社會，去年全縣共有148名65歲以上老人因為交通事故受到輕、重傷，占比高達12.11％。縣警局交通隊提醒，老人家出門注意遵守交通規則，夜間上路要穿著亮色衣服，共同維護交通安全。

縣府民政處指出，金門迄今年7月底止，全縣設籍人口數為13萬9764人，其中65歲以上老年人口有2萬1070人，占比約15％。根據世界衛生組織定義，若65歲以上老年人口數占總人口數比例達7％時，即稱為高齡化社會，達到14％時稱為高齡社會，倘若老年人口比例達到20％時，則稱為超高齡社會。

金門縣警察局統計，去（2020）年度全縣發生1163件交通事故，共造成5人死亡、1222人輕重傷。其中老年人口（65歲以上）受傷人數達148人，占總受傷人數12.11％。

交通隊提醒，銀髮族身體機能不比年輕人，萬一發生交通事故，除了傷勢可能較嚴重外，恢復時間也相對更久，因此出門時要特別留意自身安全，切記不闖紅燈、不任意穿越道路、騎車要配戴安全帽，並注意行人穿越燈號秒數足夠時，才可以穿越道路。清晨或傍晚出門散步時，更要穿著亮色衣物搭配燈光如手電筒、發光手環等，讓自己能明顯被其他用路人注意到， 大家一起維護行的安全。