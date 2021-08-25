據天然橡膠生產國協會(ANRPC)報告顯示，隨著全球遏制措施趨緩，而主要經濟體陸續有復甦跡象，市場需求也將逐漸回溫，預期2021年全球天然橡膠消費量增長，較去年同期增加7.2%至1390萬噸，其中中國增加2%和印度增加10.5%，而泰國則下降10%和馬來西亞微降0.5%。

另外，全球天然橡膠產量也上升，預期較去年同期增加5.2%至1378.2萬噸；其中泰國增加6.9%、印尼增加2.8%、中國增加18.5%、印度增加13.9%和馬來西亞增3%，而越南微降0.3%。(商品行情網)