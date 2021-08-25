《商情》ANRPC：全球天膠消費量看增7％ 10:532021/08/25 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據天然橡膠生產國協會(ANRPC)報告顯示，隨著全球遏制措施趨緩，而主要經濟體陸續有復甦跡象，市場需求也將逐漸回溫，預期2021年全球天然橡膠消費量增長，較去年同期增加7.2%至1390萬噸，其中中國增加2%和印度增加10.5%，而泰國則下降10%和馬來西亞微降0.5%。 另外，全球天然橡膠產量也上升，預期較去年同期增加5.2%至1378.2萬噸；其中泰國增加6.9%、印尼增加2.8%、中國增加18.5%、印度增加13.9%和馬來西亞增3%，而越南微降0.3%。(商品行情網) #全球 #增加 #天然橡膠 #ANRPC #消費量 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 BDI飆上11年新高 百年航商鐵口直斷：航運大勢已定 - 財經 陽明貨櫃輪「YM TRAVEL」船員確診 原定航班將延誤 - 財經 搶便宜 8月高股息ETF股東激增 - 財經要聞 - 工商時報 解放軍演習連4天 3大海域禁航 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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