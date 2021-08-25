瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，全球經濟恢復不及當初的預期，特別是中國大陸經濟增長回落，加上全球疫情陰霾揮之不去，以及美聯準會縮減購債的日子漸近，因此下調了今年末及明年

3月銅價目標，從原來的11000美元降至10000 美元，明年中挑戰 10500 美元仍然在望。至於原油今年內有望再次挑戰75美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，儘管多國新一波疫情來襲，但新增病例數目只是短暫上升，至於近期全球工業活動放緩，也主因半導體等供給受限所致。另外，倫敦金屬交易所（LME）銅庫存自3月起繼續上升，但上海期貨交易所的庫存卻穩固地減少，整體並未顯示季節性需求減少，雖然相關庫存在總存量占比僅8％，但仍保持對銅市場供不應求的看法。

至於石油方面，全球石油需求面臨不均衡復甦，但由於石油輸出國組織及聯盟（OPEC＋）每月開會，可以按需要暫停增產甚至減產來調節供給。與此同時，石油庫存未來數月料將持續下跌，其中，經合組織（OECD）庫存已跌破5年平均水準，下半年石油市場供給維持緊張，油價獲得結構性因素支援，今年內有望再次挑戰75美元。