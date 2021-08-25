面臨九月開學季和疫情防控，經過中央疫情指揮中心同意，教育部日前宣布，開放1.3萬名境外大學生赴台就讀，但至少還有10名「小明」，依舊被指揮官陳時中卡住，留在大陸，無法赴台唸書、與父母團聚。

本報昨日披露，「仍有小明滯留在大陸！小明媽恐面臨二次離婚 台家庭破碎」。事實上，除了這件個案外，一名住在高雄鳳山、目前在福建廈門準備接女兒返台的廖小姐，也在苦等陳時中點頭，同意國教署發出公文，讓她9歲的女兒能儘快轉學赴台念書。

廖小姐在前段婚姻中和大陸前夫育有一雙兒女，離婚後，嫁給台灣丈夫，大陸法官也把兒女的撫養權判給她。兒子年紀較小，去年適用「6歲以下小明」專案赴台，今年已讀幼稚園大班；女兒去年初唸小學三年級，因為大陸疫情緣故，不適用「6歲以下」或是「新生專案」，被疫情中心擋在境外；拖到今年，則是台灣5月爆發疫情，仍舊無法赴台。

為了接一雙兒女到台灣，廖小姐一家受盡波折、煞費苦心，也花費不少金錢。去年10月，廖小姐從高雄搭機赴廈門接兒子，原本單程機票只要3500元（新台幣，下同），疫情後的全價經濟艙單趟就要價1.5萬，足足漲了4倍多，更別提赴大陸、回台灣都需要住集中隔離旅館，一趟下來成本將近10萬元。

今年廖小姐改道上海，轉赴廈門欲接女兒返台。夫妻倆之前在台灣向各部會到處陳情了快一年，但眼看九月開學季即將來臨，是否能開放轉學生赴台，疫情中心迄今無消無息，讓她十分焦慮。

廖小姐感慨說：「疫情中心究竟在考量什麼，大家真的不知道！我們小孩若能以轉學生身份赴台與父母團聚，完全願意按照防疫規定，不管是集中隔離或居家觀察，我們沒有二話，絕對百分之百配合。」

為了把女兒接回台灣，廖小姐相當心疼丈夫的付出，但身在廈門的她使不上力，也只能乾著急：「今年5月台灣疫情爆發後，全台三級警戒，幼稚園停課，又不能把小朋友一個人放在家裡，先生只好把兒子帶去工廠上班。由於工作地點不是固定在一個地方，先生也不敢接在高雄以外的工作。」

照顧年幼的孩子已是繁重的工作，再加上兒子患有罕見疾病「威爾森氏症」，三餐需要定時服藥，飲食上又有諸多限制，更讓廖小姐的先生在兼顧工作與家庭時蠟燭兩頭燒。

廖小姐的先生不解，「太太只是要把女兒帶回台灣唸書、照顧，就是很單純的一件事，為何政府可以老是用疫情當作理由，把這些小明一直卡在大陸？」

一位小明爸爸王先生呼籲，學籍事宜應回歸教育部。「為何不能直接讓這10名孩子入台，讓家庭得以團聚，而非要新設一個申請學籍跟大專生來台的程序綁在一起呢？而且都已經開放境外生了，為什麼僅少數10人不能開放？相對於1.3萬人來說，這10名小明的防疫工作，完全是可控的狀況。」