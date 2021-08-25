移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊，會同彰化衛生局等， 24 日下午在彰化某越南食品店中查獲無標示的冷凍海鮮 28 包及不明肉品 11 包，其中肉品重量達 5.5 公斤。（彰化縣專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

爆發不肖人士從越南走私含有非洲豬瘟病毒的月餅、火腿、熱狗等加工後。移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊會同農委會動植 物防疫檢疫局台中分局及彰化縣政府衛生局投入執行聯合稽查，24日下午在彰化某越南食品店中查獲無標示的冷凍海鮮28包及不明肉品11包，其中肉品重量達5.5公斤，均沒有標示成分、品項、製造日期及原產地，相關肉品已送驗，並針對肉品上、中、下游通路全面進行追查。

北部爆發有不肖人士從口蹄疫疫區國家越南走私豬肉製品，為了在中秋節前全面防堵非洲豬瘟肉品流入市面，繼彰化縣政府跨局處總動員，23日漏夜清查，彰化縣有近150家商店，曾與新北市越南走私業者進貨肉品，經漏夜查訪，衛生局已要求業者將可疑肉製品全數先下架。並查出近20公斤現貨肉品，掌握4、5家越南商店販售現貨豬肉加工製品，為越南春捲生食半成品，已全數下架封存，並送防檢局抽驗，若檢出有非洲豬瘟病毒，將全部銷毀並持續擴大清查。

移民署立即與友軍及相 關單位成立「聯合稽查小組」也積極投入，就轄內外來人口聚集處所、小吃店及雜貨進行擴大清查。24日下午中區事務大隊彰化縣專勤隊會同農委會動植物防疫檢疫局台中分 局及彰化縣政府衛生局執行聯合稽查，於彰化地區某鄉鎮越南食品店中查獲無標 示的冷凍海鮮28包及不明肉品11包，其中肉品重量達5.5公斤。

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊，會同彰化衛生局等， 24 日下午在彰化某越南食品店中查獲無標示的冷凍海鮮 28 包及不明肉品 11 包，其中肉品重量達 5.5 公斤。（彰化縣專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊隊長黃奕崗表示，非洲豬瘟會對豬隻及養豬產業造成極大的影響，尤其彰化縣還是台灣豬肉的主要來源，移民署及相關單 位將持續追查非洲豬瘟肉品流向;也提醒民眾若自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉產品入 境，第1次罰新台幤20萬元，第2次罰 100 萬元，請大家不要以身試法。