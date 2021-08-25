謝宜君推出最新台語專輯《北海道之戀》，日前拍攝新歌〈幸福的甜蜜〉MV，邀來外型亮眼的21歲女兒首度同框演出，引起熱論。提到新歌，謝宜君表示這是她的第一首創作，當年生女兒坐月子期間，看著女兒熟睡的神情猶如天使，創作靈感湧現，而今女兒已經21歲了，發表這首紀實著女兒成長的創作別具意義，希望有天能在她的婚禮上播放。

謝宜君對於小孩教養態度開明，不反對女兒交男友，只擔心女兒會早婚，她經常向女兒撒嬌：「先別急著結婚，多陪媽媽幾年。」還表示對未來女婿的條件只有一個，直說：「家世背景好壞不重要，但婚後一定要讓女兒還能做自己，看似簡單其實做起來很難，這就是我唯一的要求。」

她的女兒陳欣妤暱稱胖妹，謝宜君則笑說胖沒有不好啊，有人緣最重要，女兒而有著甜美外型，2020年參加校園潛力之星選拔，網友力挺以8萬張高票榮獲第一名，女兒目前讀大三，對創作很有想法，目前活耀於社群網路，接到許多業配，比我還忙碌呢，對於未來是否會踏入演藝圈，謝宜君則說順其自然。