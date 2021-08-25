NCC前專委喬建中等5人引發12天森林大火，南投地檢署偵辦找出失火前營地周圍衛星照片。（南投地檢署提供／黃國峰南投傳真）

NCC前專委喬建中等5人引發12天森林大火，南投地檢署徒步來回走60公里，到現場偵查，攝得失火後營營火堆樣貌。（南投地檢署提供／黃國峰南投傳真）

NCC前專委喬建中等5人引發12天森林大火，南投地檢署徒步來回走60公里，到現場勘查，攝得災後營火堆樣貌。（南投地檢署提供／黃國峰南投傳真）

NCC前專委喬建中等5人引發12天森林大火，南投地檢署徒步來回走60公里，到現場勘查，攝得災後營火堆旁燃燒焦黑之後地底腐質成層。（南投地檢署提供／黃國峰南投傳真）

NCC前專委喬建中等5人引發12天森林大火，南投地檢署偵辦找出失火後營地周圍衛星照片。（南投地檢署提供／黃國峰南投傳真）

NCC前專委喬建中等5人引發12天森林大火，造成大水窟森林受害面積超過70公頃。（南投地檢署提供／黃國峰南投傳真）

國家通訊傳播委員會（NCC）前專門委員喬建中與友人於5月前往玉山杜鵑營地紮營，卻因人為疏失引發12天的森林大火，70公頃國有林地化為焦土，事後還態度不佳，南投地檢署25日以《森林法》將5人起訴，除了刑期外，並將面臨賠償金。

今年5月中旬，NCC前專委喬建中與其友人等共5人，前往信義鄉八通關古道登山，在抵達杜鵑營地紮營後疑似違法生火，致引發森林火災，延燒範圍涵蓋玉山事業區第51及52林班，大火延燒12天，當時還出動黑鷹直升機灑水，總計動員960人 次投入救災，投水161噸，造成大水窟森林受害面積超過70公頃，其中森林區被害全損面積22.0877公頃，導致大量台灣二葉松、鐵杉、台灣冷杉、刺柏、玉山杜鵑及玉山箭竹等林木焚燬，造成之損失費用高達2億多元，致使我國長期復育的生態多樣性環境遭受嚴重損害。

南投檢方6月初，專案小組成員前往被告喬1中等5人住處同步執行搜索，檢察官還親率林務局嘉義林管處阿里山工作站、南投消防局、保七總隊等多名成員，夥同高山協作人員，花了5天4夜，來回步行60公里，前往杜鵑營地實地現場勘查，發現5人是盜伐林木及撿拾枯損之竹木違法生火，並運用衛星影像進行被害面積偵測，確認失火點周遭之受損範圍。

南投檢方25日依違反森林法第52條及第53條等罪嫌將5人提起公訴，5人將面臨52條1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以上2千萬元以下罰金，及53條2年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

檢方指出，喬建中等5人所引發的12天森林大火，造成我國長期復育的生態多樣性環境遭受嚴重損害，造成生態浩劫，實屬不該，且審酌被告等人犯後態度不佳，故乃建請法院從重量刑。