九月開學季在即，在「境外生權益小組」20日的陳情後，教育部立即簽報疫情指揮中心，於隔天21日發出「因應國內疫情趨緩，重啟境外生入境專案作業」通知，重新開放110學年度境外學位生及華語受獎生申請入境，受惠人數達1.3萬人。

與此同時，台灣至少有7個家庭的10名「小明」仍被疫情中心刻意視而不見，無法入境台灣唸書。而這些小明的父母，持續向中央疫情指揮中心、教育部、國教署、移民署等單位四處陳情，身為指揮官的陳時中，相信也看過陳情信。

看過了陳情信，卻仍然無視這區區10人、年齡普遍在10歲以下、需要父母照顧生活起居的小明；但在開放境外生時，陳時中反倒率先拍板，先開放1.3萬、已經成年、可自理生活的大學生入境台灣唸書。這樣錯亂的邏輯，實在令人難以理解。

陳情信裡寫道：「...極少數人沒有在童幼年與生母分離近2年經驗，難以體會當事人的痛苦。這少數10人左右的台灣家庭，幾乎被社會遺忘、邊緣化，全民不知他們有此遭遇。他們求訴無門，也由於社會對大陸的氣氛，不敢聲張，隱忍痛苦，外人也不知其處境，無法同情起。我們不相信有權部門會明知台灣家庭有此痛苦而無動於衷。一定是這2年控制指揮疫情事務太多而忽略了...」

信中文字的語氣十分卑微，幾乎是以乞求的方式希望得到陳時中的關注，相信有惻隱之心的正常人看了，對於拆散一個完整的家庭，都會覺得於心不忍。

在境外生20日發動陳情後，21日立即獲得教育部回應。小明的父母已為孩子奔走2年，期盼一家團聚，陳時中可以把同理心，分一點來關心小明嗎？