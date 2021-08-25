金門縣普發每人紓困現金5000元作業要點之一。（縣府提供）

行政院的振興券政策急轉彎，將讓全民免費兌換，不必自掏1000元，目前中央尚未完全定案，地方已摩拳擦掌，而金門縣、嘉義市都已經宣布要普發5000、2000元現金，引發網友熱議，有人表示羨慕，也有人認為此舉「做得好，狠打中央一把」。

金門縣政府日前已經宣布，普發每人紓困現金5000元，將在8月底先匯入3.3萬人的帳戶；另嘉義市長黃敏惠於24日表示，配合振興券將加碼普發每人現金2000元。黃宣布利多消息後，嘉市議會不分藍綠多表態支持，至於所需經費依人口換算約5.2億，市府規畫從108、109年度總預算累積賸餘款約5.4億元中支應，並在9月中旬議會臨時會提出追加預算案。

金門縣、嘉義市居民可以免費拿到現金的消息曝光後，不少網友在《中時新聞網》、《YAHOO新聞》相關報導底下留言，很多人說「雖然本人領不到，但替嘉義市民高興」、「最貼心的服務」、「不要在印一堆沒用的券的」、「其他縣市鼓勵加碼！」「聰明 ! 反正都是花老百姓的錢，大家比賽花錢換選票，誰怕誰啊」、「這個最實際」；但也有人認為人口少還合情合理，問題是大都市要發這條下去，肯定不合理了。

另外，金門縣長楊鎮浯24日宣布，第1波原已請領過金門縣政府相關補助津貼，有匯款帳戶資料者約3.3萬餘人，將可於8月底前直接匯入個人的指定帳戶，其餘符合資格的縣民預定9月30日前全部可領到；至於限定當地消費的振興券也已進入作業階段。