台灣出現2名民眾打高端疫苗後死亡訊息，日前宣布請辭的前國民黨智庫副董事長連勝文今天表示，先前他鼓勵民進黨支持者以身體拚台灣價值，若願去打高端，真的不能阻止，讓其他人有機會打到非高端疫苗，但自從爆發高端死亡案例，就不能這樣講，不知道是否該鼓勵。

連勝文說，高端以免疫橋接方式通過EUA，依他有限的了解以及專家看法，理論上應與類似疫苗做比較，也就是美國的Novavax，但Novavax已經做完3期試驗，保護力高達九成到九成五，仍然沒有拿到美國政府的EUA。

連勝文嘲諷，但高端疫苗卻可以拿到EUA，其中可能性要不是台灣的官員比美國更專業，不然就是高端比Novavax厲害，台灣科技超越美國，這是他不懂的地方。

連勝文說，他認識很多籃球、街舞的教練與年輕人，這些人通通還沒打疫苗，只能被迫打高端疫苗，大家心裡面都很幹，他自己則是3個月來第1次敢走進媒體，過去什麼地方他都不敢去。