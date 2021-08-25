路透社報導，兩名消息人士透露美國政府已經批准中國華為技術公司採購車用晶片的許可申請。

消息人士表示，被列入貿易黑名單的中國電信巨頭華為已經獲得美方批准，得以為其不斷增長的車用零組件業務購買數億美元晶片。

在美國前川普政府對晶片銷售祭出貿易限制措施後，全球最大電信設備製造商華為的網路設備和智慧手機事業便陷入困境。拜登政府上任後非但沒有鬆手，反而持續升高對華為的強硬立場，拒絕發放華為採購5G通訊設備晶片的許可。

由於美國祭出的貿易限制迫使該公司出售大部分手機業務，華為今年上半年營收創下歷來最嚴重的衰退。華為手機曾在全球市場占有領先地位。

不過近來知情人士透露，美國已經發放許可，將批准供應商向華為銷售用於螢幕和感測器等車用零件的晶片。此時華為也將其業務轉向較不易受到美國貿易禁令影響的項目。

車用晶片通常比較不屬於尖端技術，因此降低了美國放行的門檻。一名知情人士表示，美國政府將批准車用晶片的銷售許可，而這些車輛可能有其他具有5G技術的零組件。

美國商務部發言人對此消息表示，政府持續秉持相關許可政策，將限制華為取得商品、軟體或技術以進行可能危害美國國家安全和外交政策利益的活動。

消息人士表示，美國商務部被下了封口令，不得透露是否已批准或駁回申請。

華為發言人拒絕對此消息發表評論，僅表示華為將自己定位為智能連網車新的零組件供應商，公司的目標是幫助汽車OEM製造商打造更好的汽車。