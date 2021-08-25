今年5月因人為引火造成玉山森林火災，南投地檢署今天起訴NCC前專門委員喬建中等5人。林務局局長林華慶表示，林務局會求償，金額2億2859萬餘元，比原估創新高逾1億元翻倍。

農委會林務局副局長廖一光7月初接受中央社記者電話訪問時指出，玉山大火受災面積70幾公頃，迄今僅初估3大項損失合計逾億元，「會超過」民國90年曾求償新台幣1億元的金額，民國90年案件原為林務局最高求償金額。此初估金額已創林務局求償金額新高。

林務局近期研議確定的求償金額又翻倍，林華慶今天告訴中央社記者，林務局會求償，金額為新台幣2億2859萬餘元，詳情今天稍晚會公布說明。

林務局提出的求償是以刑事附帶民事方式進行，對象為嫌疑人、當事人，依據刑事調查結果決定當事人，執行民事假扣押，林務局幕僚今天並說，今天求償狀還不會遞出，會再跟律師商討，儘速遞出。

NCC前專門委員喬建中等人今年5月前往玉山登山，不慎造成八通關杜鵑營地附近林地發生森林火警，南投地檢署今天偵查終結，依違反森林法失火燒燬他人森林等罪起訴喬建中等5人。（編輯：陳清芳）1100825