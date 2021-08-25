新北市政府明年度總預算案暨附屬單位預算25日市政會議通過，歲入編列1732.33億元，歲出1872.33億元，差短140億元，較今年減少3.9億元，主要是統籌分配稅款與補助款增加，差短將以舉債方式償還。預算案8月底前送市議會審議。

主計處長吳建國25日在市政會議報告指出，明年歲入計列 1732.33 億元，較今度增加 82.30 億元，增幅 4.99％，其中主要來源包括稅課收入、補助及協助收入、規費收入，分別占歲入總額 59.97 ％、25.30％、4.03％。

而歲出核列1872.33 億元，較今年度增加 78.40 億元，成長 4.37％，其中前三名支出為教育科學文化支出、一般政務支出、社會福利支出，分別占歲出總額 34.57％、19.21％、18.72％。

吳建國表示，明年度總預算歲入歲出差短 140億元，較今年度減少3.90 億元，主要是今年統籌分配稅款增加17億元，其餘補助款增加50億元左右。

吳建國表示，140億淨舉債，加上舉舊還新1120億元部分，總計約1260億元。

另外明年度新北市特種基金計有 21 個，包括2個營業基金、6 個作業基金、 12 個特別收入基金及 1 個資本計畫基金，總收入計列 1005.95 億元， 總支出核列 887.50 億元，賸餘118.45 億元，較今年度增加 15.27 億元。