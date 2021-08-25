中央流行疫情指揮中心重啟1.3萬名境外生來台就學，9月開學在即，媒體關注台中市如何防堵病毒？市長盧秀燕上午受訪表示，以前外國人來台，只要居家檢疫14天，不用篩檢即可入境，現在加嚴措施，居家檢疫前後都要篩檢，令人比較放心。

盧秀燕強調，台中市境內有17所大專院校，境外生除於檢疫場所居家檢疫14天，並自主健康管理7天，期滿才可進入學校，且須接受2次PCR檢測及1次快篩。教育局已要求並輔導校方確實落實防疫，例如加強宿舍、教室清消及實聯制等，嚴防病毒入侵校園。