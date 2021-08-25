受太平洋高壓影響，氣象局表示台灣這周都是高溫35度以上的炎熱天氣，開冷氣成了生活必備，不少人認為出門一下不關冷氣比較省電、省錢，不過有日本專家跳出來說明，這觀念只對一半，冷氣機必須有「人體感應功能」，才會在人出門後自動開啟省電模式。

日媒《文春Online》報導，日本家電專家藤山哲人表示，大家認為冷氣一直開著電費會比較便宜，其實這句話只對一半，要達到省電效果，家中的冷氣必須要有「人體感應功能」，通常說明書上會寫，冷氣具有幾分鐘無人時自動關閉電源等功能，或是直接看冷氣前蓋，有沒有薄薄的半透明塑膠蓋子，裡面放著會旋轉的相機，或是紅外線感應器就是了。

藤山哲人表示，要有這感應功能冷氣才會在沒有人的時候，自動轉變成「省電模式」，若沒有這類的感應功能，冷氣則無法自動控制電源，這樣外出時一直開著，等於讓冷氣不停吹著一個空房間，反而浪費電。

要怎麼判斷出門多久要關冷氣？藤山哲人表示，過去有日本冷氣大廠實驗，把剛啟動運轉的冷氣耗電量與持續運轉的冷氣相比，發現出門30分鐘以內，冷氣開著會比較省，出門30分鐘以上反而耗電，建議關冷氣會比較省電。

此外，冷氣要省電，室外機的清潔也很重要，藤山哲人指出，大多數民眾只記得洗冷氣濾網，忽略室外機用久也會堆積灰塵，影響散熱效率，導致室內降溫效果變差，更加耗電，因此定時清潔室外機很重要。