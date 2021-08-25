針對媒體報導，內閣團隊將於9月改組，行政院長蘇貞昌將下台，由桃園市長鄭文燦接任閣揆。對此，蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧今受訪表示，下禮拜就是9月1日，到底是真消息還假消息，很快就可以見真章，這時候用特定消息來傳大可不必。

面對蘇貞昌恐面臨被撤換閣揆，蘇巧慧表示，每個人都在崗位上兢兢業業，努力把疫情守住，大家都看在眼裡，這時候用特定消息來傳內閣改組，大可不必，相信時間會證明一切。

立法院副院長蔡其昌受訪也表示，這都是媒體揣測，媒體揣測都尊重，但沒有聽到這樣的訊息跟風聲，尤其是被點名內閣改組名單中，有很多都是他的好朋友，並沒有聽到這樣的消息，內閣改組並不是事實。

蔡其昌說，蘇貞昌從防疫以來面臨艱困環境，像是疫苗一開始不足，短時間內疫苗覆蓋率已超過4成；另外，過去跟我們一樣是防疫優等的越南，現在疫情嚴重，反觀我們短短幾個月，確診數縮減到剩個位數，這樣的表現非常好。

蔡其昌強調，這時間點撤換閣揆不合乎任何邏輯性，有人要猜測都尊重，但要撤換閣揆的可能性很低。