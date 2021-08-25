桃園市長鄭文燦再度外傳接任行政院長，桃園市長鄭文燦25日主持防疫專案會議後接受聯訪，鄭文燦直斥「一看就知道是假的！」鄭文燦說，蘇院長擔任閣揆，需要面對很多方的壓力跟期待，很多決策都是不容易的。

鄭文燦表示，蘇院長擔任閣揆，需要面對很多方的壓力跟期待，很多的決策也都是不容易，既要符合民意的期望，又要在預算跟法律的架構底下。他說，擔任閣揆是很辛苦的，對於蘇任勞任怨，「這段時間我們都看到了，這個位置是不好坐的位置」。鄭文燦表示，他現在的角色是用心市政、專心防疫，也幫助內需、受創產業振興。