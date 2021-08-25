疫情讓消費者生活型態加速改變、品牌/零售商家更積極擁抱電商，為打造更優質的購物環境與服務體驗，Yahoo奇摩今（25）日宣布推出三大全新服務，包含打通旗下三電商App，提供一站式消費體驗、Yahoo奇摩拍賣結合飛比價格比價功能，以及全新的會員經營解決方案「Yahoo粉絲通」，深化購物生態圈！

針對Yahoo奇摩推出的三大全新服務Verizon Media台灣董事總經理暨台灣電商與區域產品事業群副總裁林振德表示：「Yahoo奇摩結合旗下內容、購物與會員優勢，延續『整合』、『開放』及『體驗升級』三大發展策略，深化佈局Yahoo奇摩購物生態圈。」他期待能透過此三大全新服務，為今年下半年挹注強勁動能！

【整合電商服務】打通旗下三電商App打造一站式消費體驗

Yahoo奇摩打通旗下三電商App，打造1鍵切換3倍樂購一站式消費體驗。（Yahoo奇摩提供／黃慧雯台北傳真）

Yahoo奇摩今年4月首波打通Yahoo奇摩拍賣及Yahoo奇摩超級商城App，7月再整合串連Yahoo奇摩購物中心App，消費者僅需下載/使用Yahoo奇摩拍賣、超級商城、購物中心任一App，即可透過一鍵快速切換，無縫串連Yahoo奇摩電商平台，享受無縫切換的消費體驗！透過三電商App整合，除提供消費者便利的一站式購物場景外，也凝聚平台動能產生縱效；觀察發現Yahoo奇摩拍賣擁有龐大流量基礎，而Yahoo奇摩購物中心消費含金量高，三電商App打通後，流量互導轉化成效顯著，上線後最高推升導流業績平均週成長達6成。

【開放比價結盟】Yahoo奇摩拍賣結盟飛比價格 比價、購物一站搞定

Yahoo奇摩拍賣結盟飛比價格，全台上億商品搜尋比價、購物一站搞定。（Yahoo奇摩提供／黃慧雯台北傳真）

根據資策會2020年報告指出：超過一半(53%)消費者尋找產品資訊首選購物網站，同時去年比價引擎已超過社群網站成為第三大獲取商品資訊管道、僅次於搜尋平台，顯見跨網搜尋比價已成消費者網購必經之路。為協助消費者快速搜尋商品、縮短反覆比價時間，Yahoo奇摩拍賣宣布與全台領先的比價網站「飛比價格」異業結盟，首創電商新嘗試，整合全台上億跨網商品比價資料，即日起將逐步導入Yahoo奇摩拍賣App，提供單一購物平台跨網比價服務！

藉由內建比價引擎結合Yahoo奇摩熱銷推薦，串連消費者旅程中搜尋、比價與購物行為，消弭購物斷點！未來也將透過大數據精準分析，結合透過AI、行銷科技 (Martech)與個人化技術即時推遞動態優惠，讓消費者商品比價、購買一站完成。

【電商即時通體驗升級】全新會員經營解決方案「Yahoo粉絲通」

Yahoo奇摩會員經營解決方案「Yahoo粉絲通」新登場0元啟用，近200大合作夥伴搶先體驗。（Yahoo奇摩提供／黃慧雯台北傳真）

觀察到品牌商家獲取流量成本不斷提高，同時也需更多元的接觸點與消費者直接產生連結，即時掌握消費者回饋與需求；Yahoo奇摩瞄準品牌商家經營痛點，奠基在電商即時通的基礎上，延展推出連結媒體平台、電商解決方案以及會員經營的全新服務，並藉由Yahoo奇摩App百萬活躍用戶優勢，打造「Yahoo粉絲通」會員經營解決方案。透過「Yahoo粉絲通」與Yahoo奇摩生態圈合作夥伴共享流量與數據、協助擴大流量開口與觸及外，並累積私域流量匯聚粉絲，深化經營會員、助攻流量變現。

「Yahoo粉絲通」上線首波全面0元啟用，目前已吸引近200家品牌、商家與公益團體開通服務，包括特力集團、打造全新咖啡生態圈的咖啡寄杯平台CAFFÈCOIN以及家扶基金會等，同時自9月起將於Yahoo奇摩App釋出用戶搶先體驗版。合作夥伴可透過「Yahoo粉絲通」的群發、一對一私聊、主題群聊等功能，與會員/粉絲進行互動，推播最新資訊與優惠活動，除可將線上互動延伸至網路商店或線下實體店消費外，更可深化會員經營服務；同時「Yahoo粉絲通」也將為公益組織串接關心弱勢團體與議題的用戶，讓用戶掌握第一線的訊息即時行動捐款，讓公益團體在數位募款上更能達成期待，服務更多弱勢族群。

針對Yahoo粉絲通服務是否跟LINE官方帳號的功能或服務類似，林振德回應此全新服務是將Yahoo電商即時通變成全網支援的粉絲通，提供品牌客戶接觸到消費者的B2C管道。優勢是可串連Yahoo生態圈與活躍會員，可以幫助企業接觸更多面向的（新）會員。過去品牌在電商上的歷史交易，不一定有適當工具累積會員，並且提供更好的服務，包含產生重複性交易等等，未來期待透過Yahoo粉絲通來深化會員服務。Yahoo粉絲通的會員資料會跟電商客戶共享，透過Yahoo奇魔整合旗下媒體、廣告解決方案，粉絲通客戶可以具備更多元的會員經營解決方案；未來也預計更多的第三方解決方案加入粉絲通生態圈。當前Yahoo奇摩以0元方式推出，是期許收到更多回饋，未來會推出更多加值服務，完善粉絲通生態系。