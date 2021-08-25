國民黨前立委陳學聖昨（24）日在臉書PO出一張貨車違停遭拖吊的照片，表示司機趕送貨，臨停一下車子就不見了，幾天的薪水也沒了，「不能想想這些送貨司機的辛苦嗎？」慘遭網友砲轟。他表示，自己真的點出了司機們的心聲，「因為他們真的不知道能停哪裡？」

陳學聖昨指出，中午時分，臨停一下趕送貨車子就不見了，想見司機車主下樓看到車沒了有多心急，不僅要擔心貨，幾天薪水也都沒了，難道拖吊車在執法時，不能想想這些送貨司機的辛苦嗎？多個情字，緩一下，不行嗎？

文章一出，網友紛紛留言批評，「知法犯法，你真的好意思喔」「照這篇有些正義魔人的標準」「拖走少幾天薪水CP值很高了，萬一違停造成車禍半殘死亡要賠一輩子的」「廢文一篇」。

國民黨前立委陳學聖。（資料照）

拖吊文章意外引發熱議，陳學聖今日在臉書表示，在幾近一片倒的風向中，甚至也有人說他是「幹話王」，但有不少物流駕駛、計程車司機私下也給他打氣，因為這些司機也怕被罵，不敢露臉，「可是我真正點出了他們的心聲。因為他們真的不知道能停哪裡？」

陳學聖說，這些靠職業駕駛討生活的人，平常在車陣中穿梭，不要說吃飯，臨停買個便當都擔心被拖吊，且前段時間三級警戒，加油站廁所關了，他們連上廁所都是問題。而他也說，自己曾是資深交通記者，在台北市議會九年都在交通委員會，怎麼可能不瞭解拖吊？

對於拖吊，陳學聖表示，多年來改善的都是「技術面」，最根本、真正惡質的「拆帳」問題卻一直沒有解決，拖吊場和政府拆帳、拖吊車司機和業主拆帳，一車不拖一日沒收入；反觀警用拖吊車，為何不用如此「積極」？因為他們沒有業績壓力，領固定薪水。

陳學聖也提到，多年前台北市一位計程車司機，一天被拖了兩次，第二次是因為停在超商前幫女兒買便當，前後不到三分鐘車子就被拖走，他無法接受這事實，一路狂追，結果心肌梗塞倒地死亡。這新聞留在他心中很久，每次看到貨車、計程車被拖，心裡就會浮現這個畫面，所以昨日才隨手記錄了自己的感觸；至於很多人看圖文後的正義厚愛，「我都心領了！」