針對房市價格持續走高，央行總裁楊金龍今回覆立委時表示，今年房價上揚是供給面問題大於需求面，就像美國通膨也是供給面造成。新冠造成了營造業、製造業等都缺工，這是供應鏈造成的成本上揚。對於市場所謂的「剛性需求」，應該定義是第一戶和第二戶的買方，第三戶就不屬於「剛性需求」。

楊金龍表示，新成屋價格漲得比較快，尤其是新推案的豪宅帶動二手屋價格走高，央行會滾動式檢討選擇性信用管制。但央行不希望傷及無辜，必須考慮到需求面，例如是異地工作，換屋等因素買房，打炒房就要謹慎。目前對第三戶買房的自然人、法人、高價房和購地等，都已經在選擇性信用管制中。

楊金龍表示，民國98年前一波房價上漲速度比現在的更大，這波的房價漲幅是比較低。但供應鏈的缺工問題，目前看來還難紓解，同時受中美貿易戰又有台商回來，對地產的需求增加。現在台灣的經濟並沒有過熱，仍然處於穩健。

財委會立委曾銘宗、林德福和賴世葆等人今赴央行考察，聽取央行報告選擇性信用管制執行成效。