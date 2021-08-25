已故香港天后梅艷芳18年前病逝，享年40歲，近日以她人生故事為背景的傳記電影《梅艷芳》公布卡司，找來名模王丹妮飾演一代百變女王梅艷芳。而梅艷芳過世後，其家人的風波仍未平，近日港媒直擊她已婚大哥梅啟明親密牽一女上街，但該女並非他太太，又問他是否跟兩個女人一起住？梅啟明尷尬回說：「差不多」。

由《寒戰》系列導演梁樂民執導的傳記電影《梅艷芳》未播出先轟動，先前劇組公布主角將由在模特兒比賽奪冠的17歲女模王丹妮演出主角，她與梅艷芳成長背景相似，前導海報一出，外型也極為神似，對於這次扛下重責大任，王丹妮表示：「我不是梅艷芳，但我希望盡自己能力做到最好，作為對梅姐的一份至深敬意」，可見梅艷芳雖過世18年，外界對她的一切依舊十分關注。

梅艷芳大哥被拍與新女友逛街。（圖／取自《on.cc東網》）

而現年97歲的梅艷芳母親覃美金先前因遺產問題登上版面，去年她因心臟病入院，今年5月又傳因胃病送醫，她後來回應目前無大礙，只是胃抽筋。另一方面，梅艷芳大哥梅啟明與小10多歲太太2012年結婚，育有一子，近日據《東網》報導，梅啟明疑有新歡，遭直擊和一名金髮女子在銅鑼灣街頭逛街，婚姻疑亮起紅燈。

媒體後來求證梅啟明是否包二奶？他回應：「太搞笑」，又問該女是否是他新女友？梅啟明支支吾吾承認，還認了老婆也知情，反嗆：「有什麼問題嗎？」媒體問他現在是否跟兩個女人住在一個屋簷下？他回應：「差不多」，又叫記者不要關注他的隱私，接著言詞閃避，不再回應相關問題。