「人真的不要鐵齒。」一名女網友表示，正值農曆七月鬼門開，朋友某日在外突然想要上廁所，便隨意找個地方解決，沒想到就此噩運連連，不僅丟了工作，甚至還有「3個老人」一直跟在他後頭，最後只好回到當初尿尿的地方下跪道歉，貼文曝光，不少網友認為，不僅是農曆7月要注意，平時也多加要小心。

原PO昨（24）日於臉書社團《靈異公社》指出，朋友日前外出，突然很想尿尿，但又苦於臨時找不到廁所，便隨意就地解放，沒想到從那天開始衰運連連，原本穩定的工作突然沒了，廟裡的師父更告訴他，身後有「3個老人」一直在跟他，令他崩潰不已。

原PO接著說，朋友被搞得受不了，依照師傅的指示，準備簡單的供品、米酒，重返尿尿的地方，手拿香下跪跟好兄弟道歉，PO感慨，「做人真的不要鐵齒，農曆七月真的有想方便，記得要跟好兄弟說」，千萬不要認為尿完就沒有事了。

貼文曝光後，不少網友看了毛骨悚然，「那種東西無所不在，還是要禮貌性的說一下比較沒事」、「戶外要方便真的要很注意，這經驗我也遇到過」、「不管信不信，還是要有禮貌說聲歹勢借過一下」、「不止7月的時候要這樣！平常也要多注意」。

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