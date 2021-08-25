今天在大聯盟場上洋基以5：4戰勝勇士，目前他們已經拿下11連勝獨霸聯盟，他們戰績是74勝52敗，仍排在美聯東區第二，第一的光芒是78勝48敗，不過他們已大幅領先第三的紅襪，氣勢如虹，而他們的11連勝也是自1985年來首次達成，相隔了多達36年之久，後天他們將對決運動家繼續挑戰12連勝。

The Yankees now have their 31st 10-game win streak in team history which is the most by any American League franchise.



They haven't won 11 in a row since 1985. pic.twitter.com/F6GJnBdm46 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 24 2021

此戰洋基派出希尼(Andrew Heaney)先發投球，他投4局被敲3安打失掉2分，送出5次三振和1次保送，目前自責分率5.48，好在他退場時雙方平手，他無關勝敗。今天他首局就遭勇士史旺森(Dansby Swanson)擊出二壘安打失掉2分，相當可惜。

但2局上半洋基開始反攻，此戰鎮守右外野的「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)敲出中外野方向陽春炮，追成1：2，這也是他本季第22轟，目前打擊率是.267。接著4局上靠桑契斯(Gary Sanchez)安打再拿下1分，以2：2打平戰局。

第5局洋基繼續進攻，勒瑪修(DJ LeMahieu)轟出2分炮，來到4：2領先，離連勝之路更接近了，下半局勇士緊追在後討回1分。而到第7局洋基炮火再起，這次輪到歐多爾開火(Rougned Odor)，他的全壘打沒再被沒收，一發陽春炮拉大比分形成5：3領先。

最後洋基以5：3進入9局下半，毫不遲疑派出終結者查普曼(Aroldis Chapman)關門，但查普曼今天控球不穩，投0.2局就被敲2安打失1分，這分還是在滿壘時投出保送造成，教練眼看不對換上派羅塔(Wandy Peralta)，他與勇士強打弗里曼(Freddie Freeman)纏鬥許久，最後成功關門，幫助洋基奪下11連勝。