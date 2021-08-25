陸軍副司令賀政之子，目前服役於裝甲564旅擔任上尉協調官，本月20日受訓休假期間，在高雄鳳山街頭酒後涉嫌辱警三字經，遭警方依妨害公務移送，引起社會議論，陸軍八軍團上午召開人評會，決議將賀員記兩大過汰除，人令生效後恐在兩周內就會辦理離營。

據了解，賀政治軍素來嚴謹，而且個人自律甚嚴，對八軍團行懲並行的處置，完全尊重。

根據調查，鳳山分局忠孝派出所於本月(20日)凌晨獲報，中利街與中泰街口附近有民眾鬧事，線上警網立刻前往處置，但到現場時，發現有一位男子疑似喝醉酒在路口咆哮，員警上前詢問是否需要協助就醫，但該名男子卻情緒失控，不斷對著員警狂譙三字經及五字經，經員警制止後，仍勸阻無效，只好強制將其壓制後帶回派出所偵辦。

由於員警堅持提告公然侮辱，該位賀姓男子事後也未見悔意，經製作做完筆錄後依妨害公務及公然侮辱罪嫌移送偵查隊處理。

該名賀姓男子被警方帶回派出所後消息傳出後，立即有軍方人士前往關切，據了解，該位賀姓男子竟然是陸軍564旅上尉，目前正在國防大學接受正規班訓練，其父親為目前剛升任陸軍副司令的賀政中將，賀員經查疑似因放假時與友人聚餐喝得爛醉而酒後鬧事。

賀政甫由金防部指揮官調升陸軍副司令，在金防部任職期間，因疫情三級警戒，外島官兵休假不得返臺，賀政亦5個多月未返臺休假。

針對「軍官酒醉行為脫序」事，陸軍第八軍團指揮部表示，所屬裝甲564旅賀姓上尉受訓休假期間，21日凌晨因酒後喧鬧等行為，遭到場處理員警以妨礙公務等罪移送，全案刻由檢警偵辦中。

第八軍團指出，對於賀員不當行止，將依「刑懲併行」原則檢討嚴懲；另援引為案例，持恆加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握，以維軍譽。