有些男人很有吸引力，但是面對愛情時態度輕浮，感情世界一團亂。星座運勢網站「星座上上簽」點名，天秤座、雙子座、射手座的男人面對感情時往往不夠忠誠，他們很有魅力，容易吸引女性的愛慕，但是他們卻不擅長經營感情，因此欠下許多感情債，是前女友們認定的超級渣男。

▍1.天秤座

天秤座的人大部分都擁有高顏值，又懂得如何打扮自己，因此在這個「外貌至上」的年代非常吃香，天秤男除了外表好看，又有紳士風度，對女生非常溫柔，因此擁有許多愛慕者，他們不擅長拒絕，甚至可說是來者不拒，他們號稱和大家都是好朋友，其實跟許多女生都維持曖昧關係，卻不給任何人承諾，欠下許多感情債。

▍2.雙子座

雙子男熱愛新鮮刺激的感覺，尤其是年輕時玩得非常瘋，在愛情中也是如此，他們口才很好，對女生花言巧語可說是信手拈來，外加他們熱情開朗的形象，對女生來說很有魅力，總是有許多女生對他們主動示好，雙子男也很享受這種被愛的感覺，處處留情，他們喜歡戀愛的甜蜜浪漫，卻總是三分鐘熱度，膩了就另覓新歡，因此傷了許多人的心。

▍3.射手座

射手男追求自由自在的生活，談戀愛全憑直覺，喜歡了就熱烈追求，沒感覺了就直接搞消失，從不設身處地的為對方著想，在愛情中顯得很自私。射手男總給人風流花心的印象，因為他們討厭被一段關係束縛，定性很差，在愛情中又懶得花時間跟女友磨合，感到無聊就轉移目標，相處合不來就分手換一個，往往和曖昧對象、女友都是不歡而散。